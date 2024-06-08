Bunlar da ilginizi çekebilir

Arkadaşları tarafından toprak altından kurtarılan R.A. ise ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

Özkaya'nın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine gönderildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kanalda bulunan işçiler Haydar Özkaya (66) ve R.A. (58) toprak altında kaldı.

Merkezefendi Belediyesi, toplu sünnet etkinliği için kayıtları başlattı

Merkezefendi Belediyesi, toplu sünnet etkinliği için kayıtları başlattı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, sulama kanalı çalışması sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.