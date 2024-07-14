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Prof. Dr. Ethem Derman da katılımcılara astronomi konusunda bilgiler sundu.

Gökyüzü fotoğrafçılarının çok sayıda fotoğraf çektiği şenlikte astronomi konularında sunumlar, atölye çalışmaları ve yarışmalar da yapıldı.

Üç gün süren etkinlik kapsamında ülkenin çeşitli illerinden gelen katılımcılar, doğada kamp kurdu, teleskopla gökyüzü ve gezegenleri izleyip uzmanlardan bilgi aldı.

Gök bilimci Prof. Dr. Ethem Derman'ın ismini taşıyan gökyüzü gözlem etkinliği , ilçenin güneyinde bulunan Sandras Dağı eteklerinde 1700 rakımdaki yaylada yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla düzenlendi.

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