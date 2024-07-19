Denizli'nin 2024 yılının ilk 6 ayına ait trafik verileri açıklandı. İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, basın toplantısında 308 trafik personeliyle 7 gün 24 saat trafik düzenini sağlamak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Sağdıç, "İlimizde trafik düzeninin sürekli olduğu ve trafik kazalarına bağlı can kaybının en aza indirilmesi için 308 Trafik personeli ve 91 trafik ekibiyle 7 gün 24 aralıksız çalışıyoruz" dedi.

Yaralanmalı ve ölümlü kazalar azaldı

2024 yılının ilk 6 yerinde Denizli'de bin 795 sakatlık kazası meydana geldi. 2023 yılında ise bu sayı 3 bin 295 olarak belirlendi. Ayrıca 2024'ün ilk yarısında 16 ölümlü kaza yaşandı; 2023 yılı boyunca bu sayı 44'tü. Bu yıl yaralanmalı ve ölümlü kazalara karışan sürücü sayısı 2 bin 652 olarak açıklandı. Sağdıç, "Bu yılın ilk 6'sında sakatlıklı ve ölümlü kazaya karışan sürücü sayısı 2 bin 652 olarak kaydedildi" ifadesini kullandı.

Alkol denetimleri artırıldı

Denizli genelinde yılın ilk yarısında yapılan 96 bin 332 alkol denetiminde, 2 bin 313 parçanın birleştirilmesi aracıyla yapılan işlemler tespit edildi. Bu sürücülerden bin 551'inin ehliyetine 6 ay süreli el verilirken, 486 ehliyet ehliyeti 2 yıl, 103 depolama ise 5 yıl süreyle iptal edildi. Ayrıca 173 günlük kayıt belgeleri tamamen iptal edildi. İl Emniyet Müdürü Sağdıç, “Alkollerin reflekslerini, karar verme yetilerini ve dikkatleri olumsuz yönde etkileyecek etkiler. Bu da insanların kazaya karışma olasılığını artırır. Hem kendi hayatlarını hem de diğerlerinin hayatlarını tehlikeye atarlar. Yasal limitin üzerinde taşıma aracı kullanımında sürücü belgelerinde geçici ve kalıcı olarak iptal edilmeye devam ediyor” dedi.

Trafik ihlallerine karşı denetimler

Denizli'de 524 bin 243 tescilli araç ve 537 bin 903 sürücü belgesi bulunmaktadır. Trafik denetimlerinin dron ve kent güvenlik üretim sistemleri ile güçlendirerek Sağdıç, emniyet kemeri, kırmızı ışık değiştirici, cep telefonu kullanımı, kask ve yaya ayırma gibi ihlallerin tespitine yönelik denetimlerin aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Toplumun güvenliği için mücadele

Sağdıç, trafik hayatının sürdürüldüğünü ve kazaların korunması için toplumun tümünün üzerine düşen görevlerin yerine getirilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti. "Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı için hepimiz üzerine düşen görevleri yerine getirmemiz hayati öneme sahip olacak" diye ekledi.