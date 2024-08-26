Denizli’de, vatandaşların yoğun şikayetleri üzerine başlatılan trafik denetimlerinde, abartı egzozlu ve yüksek sesli müzik yayını yapan araçlar hedef alındı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda, 517 sürücüye toplam 1 milyon 361 bin 500 TL para cezası kesildi.

Denetimler ve uygulama detayları

Ekipler, kent genelinde modifiye edilmiş araçlar, abartı egzozlu motosikletler, ses sistemleri ve uygunsuz cam filmi kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Yapılan kontrollerde, 821 motosiklet ve 476 otomobil incelendi.

Ceza uygulanan ihlaller

Abartı egzoz: 34 motosiklet ve araç sürücüsüne

34 motosiklet ve araç sürücüsüne Mevzuata aykırı araç değişiklikleri: 21 sürücüye

21 sürücüye Uygunsuz cam filmi: 37 sürücüye

37 sürücüye Yüksek sesli müzik yayını: 47 sürücüye

47 sürücüye Uygunsuz ışık donanımı: 21 sürücüye

21 sürücüye Muayenesiz araç kullanımı: 46 sürücüye

46 sürücüye Ehliyetsiz araç kullanımı: 32 sürücüye

32 sürücüye Alkollü araç kullanımı: 16 sürücüye

16 sürücüye Zorunlu trafik sigortası olmadan araç kullanımı: 34 sürücüye

34 sürücüye Şerit ihlali: 14 sürücüye

14 sürücüye Plaka takmamaktan: 42 sürücüye

42 sürücüye Kasksız motosiklet kullanımı: 138 motosiklet sürücüsüne

138 motosiklet sürücüsüne Trafik güvenliğini tehlikeye sokma: 17 sürücüye

17 sürücüye Motosikletin kaldırımda kullanılması: 18 sürücüye

Toplamda 193 motosiklet ve araç trafikten men edildi.

Emniyet müdürü açıklama yaptı

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Abartı egzoz ve yüksek sesle müzik yayını yapan araçlar, çevreyi rahatsız eden ve diğer yol kullanıcılarını tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" denildi.