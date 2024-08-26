Denizli’de, vatandaşların yoğun şikayetleri üzerine başlatılan trafik denetimlerinde, abartı egzozlu ve yüksek sesli müzik yayını yapan araçlar hedef alındı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda, 517 sürücüye toplam 1 milyon 361 bin 500 TL para cezası kesildi.
Denetimler ve uygulama detayları
Ekipler, kent genelinde modifiye edilmiş araçlar, abartı egzozlu motosikletler, ses sistemleri ve uygunsuz cam filmi kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Yapılan kontrollerde, 821 motosiklet ve 476 otomobil incelendi.
Ceza uygulanan ihlaller
- Abartı egzoz: 34 motosiklet ve araç sürücüsüne
- Mevzuata aykırı araç değişiklikleri: 21 sürücüye
- Uygunsuz cam filmi: 37 sürücüye
- Yüksek sesli müzik yayını: 47 sürücüye
- Uygunsuz ışık donanımı: 21 sürücüye
- Muayenesiz araç kullanımı: 46 sürücüye
- Ehliyetsiz araç kullanımı: 32 sürücüye
- Alkollü araç kullanımı: 16 sürücüye
- Zorunlu trafik sigortası olmadan araç kullanımı: 34 sürücüye
- Şerit ihlali: 14 sürücüye
- Plaka takmamaktan: 42 sürücüye
- Kasksız motosiklet kullanımı: 138 motosiklet sürücüsüne
- Trafik güvenliğini tehlikeye sokma: 17 sürücüye
- Motosikletin kaldırımda kullanılması: 18 sürücüye
Toplamda 193 motosiklet ve araç trafikten men edildi.
Emniyet müdürü açıklama yaptı
Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Abartı egzoz ve yüksek sesle müzik yayını yapan araçlar, çevreyi rahatsız eden ve diğer yol kullanıcılarını tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" denildi.