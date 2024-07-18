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Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından itfaiye ekipleri, Ali Osman Deli'nin cenazesini traktörün altından çıkardı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Osman Deli'den haber alamayan aile üyeleri tarlaya geldiklerinde, yaşlı adam ı traktörün altında buldu. Hemen itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Osman Deli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çardak ilçesi Söğütköy Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana gelen kaza da, Ali Osman Deli (74) tarlasını sürerken traktör ağaç köküne takıldı. Traktörün devrilmesiyle yaşlı çiftçi aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

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