Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri kapsamında lise öğrencilerinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu, seslendirdiği kent yöresine ait türkülerle büyük beğeni topladı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası

Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerinde, Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PIKTES+) Denizli İl Koordinatörlüğü önemli bir organizasyona imza attı. Anafartalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu, sahne alarak Denizli yöresine ait türkülerle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Gençlerden coşkulu performans

Etkinlikte sahne alan PIKTES+ Türk Halk Müziği Korosu, seslendirdiği hareketli türkülerle büyük alkış topladı. Kursiyerler ve davetliler, koroya eşlik ederek etkinliğe canlılık kattı. Denizli yöresine ait eserlerin çalıp söylendiği bu özel etkinlikte, Şube Müdürleri, öğretmenler, kursiyerler ve davetliler yer aldı.

Kültürel mirasın genç nefesleri

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin bu tür etkinliklerle kültürel mirası yaşatmasının önemine dikkat çekti. Etkinliğin ardından yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizin büyük bir özveriyle hazırladığı bu konser, hem gençlerimizin yeteneklerini sergilemesi hem de kültürel değerlerimizi yaşatması açısından çok değerli. Bu tür etkinlikler, gençlerimizin sanata olan ilgisini artırmakta ve kültürel mirasımızı geleceğe taşımaktadır” denildi.