Denizli'nin Pamukkale ilçesi, Karşıyaka Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana gelen korkunç olayda, 5 yıl önce boşandığı eski eşi Meral Tınastepe'nin işlettiği tekel bayiine gelen Şeref Ç., burada Tınastepe'nin birlikte yaşadığı Musa Ayaz ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şeref Ç., aracından aldığı pompalı tüfekle geri dönerek ateş açtı.

Olayın Ayrıntıları

Çıkan tartışmanın ardından Şeref Ç., aracına giderek getirdiği pompalı tüfekle eski eşi Meral Tınastepe ve sevgilisi Musa Ayaz'a ateş etti. Saçmaların isabet etmesiyle Tınastepe ve Ayaz olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Tınastepe ve Ayaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis Çalışmaları Sürüyor

Polis ekipleri, kaçan şüpheli Şeref Ç.'nin kullandığı otomobili, olay yerinden 3 kilometre uzaklıkta Anafartalar Mahallesi Şeyh Bedreddin Caddesi'nde terk edilmiş halde buldu. Cinayet zanlısını yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlatan polis ekipleri, Şeref Ç.'yi bulmak için araştırmalarına devam ediyor.

Mahallede Büyük Şok

Karşıyaka Mahallesi sakinleri, olayın ardından büyük bir şok yaşadı. Komşular, Meral Tınastepe'nin tekel bayiini uzun yıllardır işlettiğini ve sakin bir yaşam sürdüğünü belirtti. Cinayet sonrası mahallede güvenlik önlemleri artırıldı.