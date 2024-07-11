Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçılarının performanslarıyla renklenecek.

İlk konser, 12 Temmuz 2024 Cuma günü saat 21:00'de İncilipınar Parkı'nda Türk halk müziği sanatçısı İsmail Barkan'ın performansıyla başlayacak. Barkan, 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü aynı saatte Adalet Parkı'nda da sahne alacak. Konserler, 14 Eylül'e kadar her hafta cuma ve cumartesi günleri devam edecek.

Konserlerin tarihleri ve mekanları şu şekilde belirlendi:

12 Temmuz 2024 Cuma : İsmail Barkan, İncilipınar Parkı, 21:00

: İsmail Barkan, İncilipınar Parkı, 21:00 13 Temmuz 2024 Cumartesi : İsmail Barkan, Adalet Parkı, 21:00

: İsmail Barkan, Adalet Parkı, 21:00 19 Temmuz 2024 Cuma : Ahmet Nuri Çağdaş, İncilipınar Parkı, 21:00

: Ahmet Nuri Çağdaş, İncilipınar Parkı, 21:00 20 Temmuz 2024 Cumartesi : Ahmet Nuri Çağdaş, Adalet Parkı, 21:00

: Ahmet Nuri Çağdaş, Adalet Parkı, 21:00 31 Temmuz 2024 Çarşamba : Ahmet Algün, Akvadi, 21:00

: Ahmet Algün, Akvadi, 21:00 2 Ağustos 2024 Cuma : Ahmet Algün, İncilipınar Parkı, 21:00

: Ahmet Algün, İncilipınar Parkı, 21:00 3 Ağustos 2024 Cumartesi : Ahmet Algün, Adalet Parkı, 21:00

: Ahmet Algün, Adalet Parkı, 21:00 7 Ağustos 2024 Çarşamba : Sadi Cesuroğlu, Çınar Meydanı, 21:00

: Sadi Cesuroğlu, Çınar Meydanı, 21:00 9 Ağustos 2024 Cuma : Sadi Cesuroğlu, İncilipınar Parkı, 21:00

: Sadi Cesuroğlu, İncilipınar Parkı, 21:00 10 Ağustos 2024 Cumartesi : Sadi Cesuroğlu, Adalet Parkı, 21:00

: Sadi Cesuroğlu, Adalet Parkı, 21:00 14 Ağustos 2024 Çarşamba : İsmail Barkan, KYK Anfi Tiyatro, 21:00

: İsmail Barkan, KYK Anfi Tiyatro, 21:00 16 Ağustos 2024 Cuma : Hakan Eyiden, İncilipınar Parkı, 21:00

: Hakan Eyiden, İncilipınar Parkı, 21:00 17 Ağustos 2024 Cumartesi : İsmail Barkan (THM Koro), Adalet Parkı, 21:00

: İsmail Barkan (THM Koro), Adalet Parkı, 21:00 23 Ağustos 2024 Cuma : Işıl Koç, İncilipınar Parkı, 21:00

: Işıl Koç, İncilipınar Parkı, 21:00 24 Ağustos 2024 Cumartesi : Işıl Koç, Adalet Parkı, 21:00

: Işıl Koç, Adalet Parkı, 21:00 6 Eylül 2024 Cuma : Sadi Cesuroğlu, İncilipınar Parkı, 21:00

: Sadi Cesuroğlu, İncilipınar Parkı, 21:00 7 Eylül 2024 Cumartesi : Ahmet Nuri Çağdaş (TSM Koro), Adalet Parkı, 21:00

: Ahmet Nuri Çağdaş (TSM Koro), Adalet Parkı, 21:00 11 Eylül 2024 Çarşamba : Hakan Eyiden, Çınar Meydanı, 21:00

: Hakan Eyiden, Çınar Meydanı, 21:00 13 Eylül 2024 Cuma : Ahmet Algün, İncilipınar Parkı, 21:00

: Ahmet Algün, İncilipınar Parkı, 21:00 14 Eylül 2024 Cumartesi: Kent Orkestrası, Çınar Meydanı, 21:00