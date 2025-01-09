05-11 Ocak tarihleri arasında kutlanan Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Denizli'de öğrencilere yönelik düzenlenen ‘Verem Hastalığı ve Korunma Yolları’ konulu resim ve kompozisyon yarışması büyük ilgi gördü.

Verem eğitimi ve farkındalık haftası

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ‘Verem Hastalığı ve Korunma Yolları’ konulu resim ve kompozisyon yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Yarışmaya, Denizli Verem Savaşı Dispanseri ve Denizli Verem Savaşı Derneği de katkı sağladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından uzman isimler tarafından verem hastalığı ve yarışma süreciyle ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Dereceye giren öğrenciler

Ödül töreninde, resim yarışmasında Esentepe Ortaokulundan Emir Seyyit Erol birinci, 30 Ağustos Ortaokulundan Ayşe Naz Oral ikinci, Dr. Necdet Durmuş Ortaokulundan Yağmur Ecrin Üküm üçüncü oldu. Kompozisyon yarışmasında ise Anafartalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Rümeysa Nur Vural birinci, Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesinden Rabia Öksüz ikinci, Memet Kısaoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Eylül Naz Bilgin üçüncü oldu.

Katılımcı ve sağlık çalışanlarına teşekkür

Ödül törenine katılan Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aytekin Polat ve diğer yetkililer, yarışmaya katılan öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti. Ayrıca, Doğrudan Gözetimli Tedavi çalışmalarında başarılı olan sağlık çalışanlarına teşekkür belgeleri takdim edildi.