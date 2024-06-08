Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Denizli İl Müdürlüğü işbirliğiyle şehirde faaliyet gösteren 10-11 yaş grubu 23 voleybol takımının 300 sporcu ile katıldığı ‘Mini Voleybol Şenliği’ düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi’nde gerçekleştirilen müsabakalara Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya, sporcular ve aileleri katıldı.



23 takım 300 sporcu



2 gün boyunca süren 10-11 yaş grubu ‘Mini Voleybol Şenliği’ne Denizli’den 19’u kız, 4’ü erkek toplam 23 voleybol takımı 300 sporcu ile katıldı. Müsabakalar sonucunda kızlarda Damlaspor birinci, Denizli Voleybol Spor Kulübü ikinci, Cavidil Spor Kulübü üçüncü ve Serinhisar Gençlik ve Spor Kulübü dördüncü olarak turnuvayı tamamladı. Erkeklerde ise Hierapolis Spor Kulübü birinci, Yeşilçınar Spor Kulübü A ikinci, Cavidil Spor Kulübü üçüncü ve Yeşilçınar Spor Kulübü B ise dördüncü olmaya hak kazandı.