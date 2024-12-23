Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Denizli’de kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Sarı kodla yapılan uyarıda, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 24 Aralık günü öğle saatlerinden itibaren Denizli’de kuvvetli sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Yağış miktarının 21-50 kg/m² arasında olacağı tahmin ediliyor.

Olumsuz hava koşulları

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Yağış başlangıç ve bitiş zamanı

Kuvvetli sağanak yağışın 24 Aralık öğle saatlerinde, yani 12.00 civarında başlaması bekleniyor. Yağışın gece 23.59’da sona ermesi tahmin ediliyor.