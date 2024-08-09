Denizli'de polis ekipleri, 1-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Bu operasyonlar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 53 kişi yakalandı. Operasyonların dikkat çeken başarılarından biri, "Kasten Öldürme" suçundan 31 yıl 2 ay hapis cezası almış bir şahsın yakalanması oldu.

Ayrıca, "Bilişim Sistemleri Dolandırıcılığı" suçundan 13 yıl 8 ay ve 11 yıl 10 ay hapis cezası bulunan iki farklı şahıs da ele geçirildi. "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmış bir başka hükümlü ise yine bu operasyon kapsamında yakalandı. Farklı suçlardan 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası olan 8 kişi ve 0-5 yıl arasında hapis cezası bulunan 40 kişi de gözaltına alındı.

Hükümlüler cezaevine gönderildi

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemelerce tutuklanan hükümlüler, cezaevine gönderilerek adalete teslim edildi.