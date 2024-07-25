Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kötü kokuların yayılması üzerine bir evde yalnız yaşayan 53 yaşındaki Yılmaz Mercan’ın cansız bedeni bulundu. Ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.
İhbar üzerine ekipler harekete geçti
Olay, Yeni Mahalle Hüdai Oral Caddesi'nde gerçekleşti. İki katlı evden gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinleri durumu muhtara bildirdi. Muhtar, polis ekipleriyle birlikte eve girdiğinde Yılmaz Mercan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Mercan'ın günler önce hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek
Savcı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından, Mercan'ın bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Mercan'ın ölüm sebebi, otopsi sonuçlarına göre netlik kazanacak.