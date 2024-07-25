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Savcı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından, Mercan'ın bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Mercan'ın ölüm sebebi, otopsi sonuçlarına göre netlik kazanacak.

Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde, kötü koku ların yayılması üzerine bir evde yalnız yaşayan 53 yaşındaki Yılmaz Mercan’ın cansız bedeni bulundu. Ölü m nedeni, yapılacak otopsi nin ardından kesinlik kazanacak.

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