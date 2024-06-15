Denizli'nin Babadağ ilçesinde, Yeniköy Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangınına müdahaleler 21 saattir aralıksız sürüyor. Yangının başlamasının ardından çok sayıda orman ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayılarak Kelleci ve Mollaahmet mahallelerine sıçradı, bu nedenle Mollaahmet Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık bin kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Çalışmalar devam ediyor

Gece boyunca sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, orman görevlileri ile birlikte yangını söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın bölgesinde 89 arazöz, 15 iş makinesi ve 347 personel görev alıyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları yaklaşık 21 saattir devam ediyor.

Yangının etkisini artırması ve yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle yetkililer, halkı dikkatli olmaları ve güvenlik önlemlerine uymaları konusunda uyarıyor. Yangının tamamen kontrol altına alınması için yoğun çabalar sürdürülüyor.