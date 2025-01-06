Denizli'nin Buldan ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen büyük uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Eş zamanlı operasyon

İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 100 gram uyuşturucu, 38 uyuşturucu hap, 100 gram yasaklı madde tohumu ve uyuşturucu kullanma aparatı gibi maddeler ele geçirildi.

Silah ve mühimmat da ele geçirildi

Uyuşturucu operasyonu sırasında, 4 tabanca, 5 av tüfeği, 527 tabanca fişeği, 28 av tüfeği fişeği ve 500 gram barut da bulundu. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.