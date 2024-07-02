Denizli’nin Çivril ilçesi Kızılcasöğüt Mahallesi'nde yaklaşık 5 metre derinliğindeki bir kuyuya düşen yavru tilki, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tilkinin yerini tespit ettikten sonra merdiven yardımıyla kuyuya indi. Tilkiyi kucaklayarak kuyudan çıkaran itfaiye eri, yavru tilkiyi güvenli bir şekilde kurtardı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından sağlık kontrolleri yapılan yavru tilki, sağlıklı olduğu tespit edildikten sonra itfaiye ekipleri tarafından doğal yaşam alanına geri salındı.