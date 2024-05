Sosyal yardım kriterlerini taşıyan annelere yönelik başvurular 22 Mayıs Çarşamba günü başlıyor.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Sosyal yardım kriterlerini taşıyan anneler, 22 Mayıs'tan itibaren Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden yer alan başvuru formu doldurarak 4 bin TL'lik desteğe başvurabilecekler.

Başkan Çavuşoğlu: "Her Konuda Halkımızın Yanındayız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli'de yaşayan her bireyin çok değerli olduğunu ve eşit yurttaşlık temelinde hemşehrilerine en iyi hizmeti sunmak için gayret ettiklerini belirtti. Yönetim değişikliği sonrası karşılaştıkları ağır borç yüküne rağmen verdikleri sözleri birer birer yerine getireceklerine değinen Başkan Çavuşoğlu, "Yaptığımız her çalışmada, attığımız her adımda vicdanımızın sesini dinliyoruz. Her konuda halkımızın her zaman yanındayız. Denizli'miz hak ettiği değerin çok uzağında olduğunu söylemiştik. Mutsuz bir kent değil, yarınlara umutla bakan, sevgi dolu huzurlu bir şehri hep birlikte inşa edeceğiz. Unutulmuş, ihmal edilmiş, akla gelmeyen tüm kesimleri kucaklayarak bu şehri ve güzel insanlarını hak ettiği değere kavuşturmak için hep birlikte çalışacağız. İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı nice güzel çalışmaların altına imza atacağız. Her zaman dediğimiz gibi sözümüz hemşehrime; sevdamız bu şehre" ifadelerini kullandı.

Başvuru Şartları

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni doğum yapan annelere yönelik 4 bin TL'lik ikramiye desteği müracaat şartları ise şöyle:

Başvurular, bebeğin annesi üzerinden kabul edilecektir.

Bebeğin 1 Nisan 2024 tarihinden sonra doğmuş olması

Ebeveynlerin, bebeğin doğum tarihi itibariyle 6 ay öncesinde Denizli il sınırları içerisinde kesintisiz ikamet ediyor olması

Hane gelirinin en çok tek asgari ücret olması

Başvuru sahibi ve eşi adına esnaf olarak vergi mükellefinin bulunmaması

Başvuru sahibi ve eşinin aktif çalışan ve vergi mükellefi olmaması

Hanede yaşayan bireylere ait hiçbir tapu kaydının olmaması

Başvuru sahibi ve eşinin banka hesaplarında en fazla 100 bin TL varlığının bulunması

Sosyal uyum yardımını almayan ailelerden olması

Destek Ne Zaman Hesaplara Yatırılacak?

Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunan annelerin 4 bin TL'lik desteği, kısa süre içerisinde hesaplarına yatırılacak.