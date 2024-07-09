Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, yeni dönemin ilk toplantısında sosyal sorumluluk ve çevre bilinci projelerini masaya yatırdı.

Yeni dönem için hedefler belirlendi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu, 11. Seçimli Olağan Genel Kurulunu tamamladıktan sonra yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya, Kent Konseyi Başkanı Ali Marım başkanlık etti ve Kent Konseyi Meclis Başkanları ile Yürütme Kurulu üyeleri katıldı.

Sosyal sorumluluk projeleri

Başkan Ali Marım, yeni dönemde toplumun tüm kesimlerini kucaklayan çalışmalar yapacaklarını belirtti. “Denizli’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda sosyal sorumluluk projeleri geliştireceğiz. Bu projeleri, Denizli’deki STK’lar, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yaparak hayata geçireceğiz. Amacımız, daha yaşanabilir ve mutlu bir Denizli inşa etmek” dedi.

Çevre bilinci ve kentlilik kültürü

Çevre bilinci ve kentlilik kültürünün önemine değinen Başkan Marım, bu konular üzerinde durmanın geleceğimiz için kritik olduğunu vurguladı. “Denizli’de yaşayan insanların bu şehri sahiplenmesi, aidiyet ve sorumluluk hissiyatının gelişmesi, toplumumuzdaki değişim ve yeniliklerin öncüsü olacaktır” diye konuştu.

Yeni proje ve çalışmalar

Yeni dönemde, çevre bilinci ve kentlilik kültürünü artırmak için çeşitli projeler planlanıyor. Başkan Marım, “Gelen talepler doğrultusunda kuracağımız Çevre Meclisi ve Kentlilik Bilinci Meclislerimiz ile birçok yeni proje ve çalışma hedefliyoruz. Denizli’ye katkı sağlayacak bu projeler ile daha mutlu bir şehir inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.