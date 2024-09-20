Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Selçukbey Mahallesi'nde yerleşim alanlarına yakın bir arazide çıkan örtü yangını, çevredeki vatandaşlarda büyük bir korku ve paniğe yol açtı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor

Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde meydana gelen yangın, vatandaşlar tarafından aniden fark edildi. Alevlerin hızla yayılmasıyla birlikte, çevredeki binalara ulaşmaması için hızlı bir müdahale gerekti. Yangının çıkış nedeni konusunda yetkililer tarafından henüz net bir bilgi verilmedi.

İtfaiye ekipleri hızla müdahale etti

Yangının ardından, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarında, çevredeki iş makineleri de aktif olarak destek verdi.

Vatandaşların tedirginliği

Yangın sırasında bölgedeki vatandaşlar, duman ve alevlerin yaklaştığını fark ederek hem yangına müdahale etmeye çalıştı hem de itfaiye ekiplerine yardım etmek için seferber oldu. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması, vatandaşların tedirginliğini bir nebze azalttı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, soğutma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İtfaiye ekipleri, alevlerin yeniden alevlenmesini önlemek amacıyla titiz bir çalışma yürütüyor.

Denizli’deki bu yangın, yerleşim alanlarına yakın arazilerde çıkan yangınların riskini bir kez daha gözler önüne serdi. Yangınla ilgili gelişmeler takip edilecek.