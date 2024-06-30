Olay, vatandaşların yangını fark etmesi ve hemen ihbar etmesiyle başladı. Bölgeye Denizli Orman Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların ortak çabalarıyla yangın zamanında müdahale edilerek büyümeden kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni olarak çam ağacına düşen yıldırım belirlendi. Yangın sonrasında bölgede soğutma çalışmaları yapılarak, olası yeniden alevlenmeler önlenmeye çalışıldı.

Olayla ilgili detaylı incelemelerin devam ettiği ve yangının çevreye verdiği zararın tespit edilmeye çalışıldığı belirtild.