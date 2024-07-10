Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına, bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman yangın söndürme ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yıldırım düşmesi yangına sebep oldu

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi’nde, çam ağacına düşen yıldırım yangına neden oldu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Buldan Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan İtfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle yangına müdahale etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü

Yangına müdahale eden ekipler, yangının büyümeden kontrol altına alınmasını sağladı. Vatandaşların da yangın söndürme çalışmalarına katılması, yangının kısa sürede söndürülmesinde etkili oldu.

Yangın, itfaiye ve orman yangın söndürme ekiplerinin yanı sıra mahalle sakinlerinin de katkısıyla kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.