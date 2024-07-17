Denizli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 8-16 Temmuz tarihleri arasında biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında bazı araçlara cezai işlem uygulandı.

Para cezası kesildi

Denetimler sonucunda toplamda 10 araca cezai işlem uygulandı. Bu cezalar, biletli yolcu taşımacılığı yapan araçlarda tespit edilen çeşitli eksiklikler veya ihlaller nedeniyle verildi. Ayrıca, bir aracın biletsiz yolcu taşıdığının tespit edilmesi üzerine, aracın yetki belgesi sahibine 5 bin 679 TL idari para cezası kesildi.