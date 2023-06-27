Pamukkale ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki ev hanımı Dilek Baş ile 30 yaşındaki kızı Gizem Baş, 2 yıl önce birlikte üniversite sınavına girdi.

Sınavdan iyi sonuç alan anne ile kızı Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümüne yerleşti.

Aynı bölümde okuyup sıra arkadaşı da olan anne ve kızı, bu yıl birlikte mezun olmanın sevicini yaşadı.

Anne Dilek Baş, gazetecilere açıklamasında yıllar boyunca üniversiteye gidemediği için kendisinde eksiklik hissettiğini, bu hasreti gidermek için kızıyla yola çıktığını belirtti.

Aldığı diplomayla üniversiteli olma hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Baş, "Şansımıza sınavı kazandık ve istediğimiz bölüme de yerleştik. Kızım sıra arkadaşım oldu. Kızımla birlikte okumak çok güzel bir duyguydu. Bazen didiştik, birlikte ders çalıştık. Kızımla birlikte 2 yıl geçti ve sonunda birlikte mezun olduk." dedi.

Gizem Baş, "Annemle gurur duyuyorum. Çok mutluyum, hatta ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Ben daha önce Muhasebe ve Vergi Bölümünü bitirmiştim. Tekrar annemle birlikte sınava girdik ve Halkla İlişkiler Bölümüne yerleştik. Sıra arkadaşım annemle birlikte mezun olmanın sevincini yaşıyorum." diye konuştu.