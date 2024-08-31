Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, Denizli-Antalya karayolu üzerinde yağış sonrası meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada bir tur otobüsü de dahil olmak üzere toplam 6 araç hasar gördü. Olay, Antalya istikametine giden bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle diğer araçlar da birbirine çarparak zincirleme kaza oluşturdu.

Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak yaralıları çevre hastanelere sevk etti. Yaralanan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.