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Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı. Çal Kaymakamı Ahmet Baz, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Yangında yaklaşık 10 hektar zirai ve 10 hektar makilik alan zarar gördü.

Bölgede 1 helikopter ile kara ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Kabalar Mahallesi yakınlarındaki zirai ve makilik alandan dumanların yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü , Çal Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde, zirai ve makilik alan da çıkan yangın söndürüldü.

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