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Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Eğitim uçaklarının güvenlik standartlarının gözden geçirileceği ifade edildi.

Kazayı hafif yaralarla atlatan pilot Şükrü Yiğit Devebacak’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Tedbir amaçlı gözlem altında tutulan Devebacak’ın kısa süre içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

Jandarma ve teknik ekipler tarafından yapılan ön incelemede, kazanın nedeni belirlenemedi. Kesin sebep, yapılacak detaylı teknik incelemeler sonucunda ortaya çıkacak.

Kaza sonrası ters dönen uçak , kepçe yardımıyla düzeltildi. Ardından vinç kullanılmadan kepçe desteğiyle tıra yüklendi. Uçak, detaylı teknik analizler ve onarım çalışmaları için Isparta’ya sevk edildi.

Denizli ’nin Çal ilçesi İsabey Mahallesi’nde zorunlu iniş yaparak ters dönen eğitim uçağı, teknik ekiplerin incelemesinin ardından bölgeden kaldırıldı. Çamura saplanan uçağın kanatları ve pervanesi söküldü.

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