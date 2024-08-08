Denizli'nin Buldan ilçesi Yeşildere Mahallesi Hamamboğazı Sokak'ta, tarihi bir binada faaliyet gösteren fırının bacasında yangın çıktı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, fırının bacasından yükselen duman ve alevleri fark eden çevre sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Tarihi konak tehlikede

Fırının bacasında başlayan yangın, hızla büyüyerek tüm çatıyı sardı. İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesine rağmen, alevler fırının yanındaki tarihi konağa da sıçradı.

Ekipler müdahale ediyor

Şu an için ekipler, yangını kontrol altına alabilmek ve daha fazla hasarı önlemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.