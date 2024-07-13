Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Güzelpınar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, hızlı müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopter desteğiyle anında müdahale etti.
Soğutma çalışmaları sürüyor
Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni üzerinde araştırmalar devam ediyor. İtfaiye ekipleri ve orman görevlileri, yangının tamamen söndürülmesi ve bölgedeki soğutma çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
Editör: Simge Akbulut