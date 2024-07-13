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Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni üzerinde araştırmalar devam ediyor. İtfaiye ekipleri ve orman görevlileri, yangının tamamen söndürülmesi ve bölgedeki soğutma çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Denizli 'nin Pamukkale ilçesi ne bağlı Güzelpınar Mahallesi 'nde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, hızlı müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopter desteğiyle anında müdahale etti.

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