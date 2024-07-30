Denizli, sanayi ve ihracat potansiyelini sergileyerek Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan 23 firma ile dikkat çekiyor. Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, bu firmalar geçtiğimiz yıl önemli bir ihracat başarısı elde etti.

Denizli, Türkiye İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması 2023 listesinde 23 firma ile yer aldı. Bu firmaların çeşitli sektörlerdeki üretim ve ihracatlarıyla Denizli ekonomisine önemli katkı sağladığı belirtiliyor.

Denizli'nin temsili kablo ve tekstil firmaları oldu

Denizli'nin İSO İkinci 500 listesinde yer alan firmalar arasında kablo, tekstil, gıda, çelik ve enerji sektörlerinden şirketler bulunuyor. Özellikle kablo ve tekstil sektöründe öne çıkan firmalar, Denizli'nin sanayi çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

Denizli'ye katkı

Geçtiğimiz yıl Denizli'den yapılan ihracatın değeri 4,2 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Listede yer alan 23 firma, bu rakamın yaklaşık %60'ını gerçekleştirdiği vurgulanıyor. Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, firmaların sektörel çeşitliliği sayesinde kriz dönemlerinde dahi güçlü bir performans sergileyebildiğini belirtti.

Denizli sanayisinin geleceğine güvenen Memişoğlu, önümüzdeki yıllarda daha fazla firmanın bu tür listelerde yer alacağına olan inancını dile getirdi. Ayrıca, sanayicilerin karşılaştığı zorluklar ve ekonomik faktörlerin ihracat performansı üzerindeki etkilerini değerlendirdi.