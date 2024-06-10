2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde 1,8 milyar dolara ulaşan Denizli ihracatı, birçok olumsuz faktöre rağmen büyümeye devam ediyor. Jeopolitik gerilimler, enflasyonist baskılar, sıkı para politikaları ve taleplerdeki daralma gibi zorluklara rağmen, Denizli sanayisi 25 farklı sektörde, 185 ülkeye, 3 bin farklı ürün grubunda ihracat yaparak büyük bir başarıya imza attı.

Sektör çeşitliliği ile öne çıkıyor

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli’nin ihracatını sektör çeşitliliğiyle ön plana çıkardığını belirtti. Memişoğlu, “Tekstil-konfeksiyondan kabloya, bakır telden tarıma, iklimlendirmeden kimyevi maddelere, doğal taştan makine ihracatına kadar çeşitli sektörlerde önemli bir oyuncuyuz. Fındık üretmeyen Denizli’de 2023 yılında 8,3 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirdik. Deniz olmayan Denizli’den balık ihracatı yapıyoruz. Bu, Denizlili ihracatçının tüccarlık konusunda deneyimini ve başarısını ortaya koyuyor” dedi.

Denizli’nin ihracat vizyonu

Denizli’nin her sene Türkiye’deki ilk 10 ihracatçı il arasında konumunu koruduğunu ve daha üst sıralara yükselmek için güncel gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade eden Memişoğlu, “Bu şehir 2000 yıl önce ihracat yaptı. Sürdürülebilir ihracat artışı; ekonomik büyüme, döviz kazancı, teknoloji, istihdam ve inovasyon anlamına geliyor” diye konuştu.