Merkezefendi Belediyesi'nin, büyüklerin sosyalleşmesini sağlamak ve Alzheimer gibi hastalıkların etkilerini azaltmak amacıyla açtığı 1200 Evler Mahallesi Aktif Yaş Alma Merkezi, bu kez genç misafirlerini ağırladı. ODTÜ Geliştirme Vakfı Denizli Okulları öğrencileri, merkeze gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında büyüklerle sohbet ederek anlamlı bir gün geçirdi.

"Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" projesi

Ziyaretin sonunda, gençler ve büyükler birlikte ‘Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes’ temasıyla fidan dikerek hem doğaya hem de topluma katkı sağladılar. Bu anlamlı etkinlik, hem kuşaklar arası bağların güçlenmesine hem de doğaya duyarlılık mesajı verilmesine vesile oldu.