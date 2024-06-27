Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren El Emeği Pazarı, Denizli'de kadınların el emeği göz nuru ürünlerini sergileyerek aile ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlıyor. Pazar, 26-27 Haziran tarihlerinde Çatalçeşme Oda Tiyatrosu önünde, ardından 28-29 Haziran'da Atatürk Parkı yanındaki yürüyüş yolunda stant açacak.

El Emeği Pazarı'nda kadınlar, 18 yıldan beri ürettikleri çeşitli el işi ürünleri sunuyorlar. Bu ürünler arasında takılar, iğne oyaları, deri tasarımlar, tel kırma işleri, örgü çeşitleri, ev dekorasyonu ürünleri, bez bebekler, sabunlar ve daha birçok özel tasarım bulunuyor.

Pazarın başkanı Derya Köseler Topal, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı desteklerle bu platformu oluşturduklarını belirterek, birçok kadının burada ürünlerini sergileyerek gelir elde ettiğini vurguladı. Topal ayrıca, daha önce İncilipınar Kapalı Pazaryeri ve Bayramyeri Meydanı'nda stant açtıklarını, bundan sonra ise Çatalçeşme Oda Tiyatrosu önü ve Atatürk Parkı yanındaki yürüyüş yolunda stantlarını sürdüreceklerini ifade etti. Tüm Denizlilileri sergilerini gezmeye ve desteklemeye davet etti.