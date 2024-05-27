Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, 5 yaşından 50 yaşına kadar geniş bir yaş aralığındaki 250 dansçının sahne aldığı görkemli performanslarla doluydu.

Duygusal anlar yaşandı

Gecenin en özel anlarından biri ise engelli çocukların sergilediği özel dans gösterisi oldu. İzleyiciler tarafından büyük alkışlarla karşılanan bu performans, salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Farklı yaş gruplarının ve yetenek seviyelerinin harmanlandığı gösteri, halk oyunlarının zenginliğini ve çeşitliliğini gözler önüne serdi.

Gösterinin ardından sahneye çıkan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, bu özel akşamda bir arada bulunmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.