BAKLAN / DENİZLİ
26 Temmuz Cuma 2024
Kesinti ID : 3049243
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Konak Mh. ( Konak Sk. )
İcikli Mh. ( İcikli Sk. )
ÇAL / DENİZLİ
26 Temmuz Cuma 2024
Kesinti ID : 3049243
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dayılar Mh. ( Dayılar Sk. )
ÇİVRİL / DENİZLİ
26 Temmuz Cuma 2024
Kesinti ID : 3048261
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Işıklı Mh. ( Çalışkan Sk. Elmas Sk. Kahramanlar Sk. Kaya Sk. Cengizler Sk. Yiğit Sk. Çiğdem Sk. Selçuklar Sk. Kardelen Sk. Yıldız Sk. Isparta Uşak Yolu Uzun Sk. Pınar Cd. Menekşe Sk. Göl Sk. Şen Sk. Nilüfer Sk. )
Kesinti ID : 3048265
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Tuğlu Mh. ( Tuğlu Sk. )
Kesinti ID : 3049433
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Akpınar Mh. ( Bosna Sk. 3542. Sk. 3541. Sk. 3539. Sk. 3535. Sk. 3534. Sk. 3532. Sk. İpekyolu Cd. Adamacı Cd. )
Kesinti ID : 3049439
Saat : 13:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kızılcasöğüt Mh. ( 215. Sk. Bağkur Emek Cd. 214. Sk. 211. Sk. )
PAMUKKALE / DENİZLİ
26 Temmuz Cuma 2024
Kesinti ID : 3049750
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mehmetçik Mh. ( 2573. Sk. 2574. Sk. 2601. Sk. Kıbrıs Şehitleri Cd. İnönü Cd. 1310. Sk. 1300. Sk. 1300/1. Sk. 1300/3. Sk. 1308. Sk. 2554. Sk. 2556. Sk. 2558. Sk. 2569. Sk. 2570. Sk. )
İstiklal Mh. ( 1170. Sk. 1173/1. Sk. 1196. Sk. )
Kesinti ID : 3049771
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cankurtaran Mh. ( 2018. Sk. Adnan Menderes Cd. 2027. Sk. 2026. Sk. 2019. Sk. 2002. Sk. 2069. Sk. 1206. Sk. 2031. Sk. 2068. Sk. Gölpınar Su Döşeği Küme Evleri 1205. Sk. 2032. Sk. 1208. Sk. 2017. Sk. 2030. Sk. Antalya Yolu Blv. 1207. Sk. )
SERİNHİSAR / DENİZLİ
26 Temmuz Cuma 2024
Kesinti ID : 3050618
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cumhuriyet Mh.
Kesinti ID : 3050620
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cumhuriyet Mh. ( Dağınık Sistem Küme Evleri )