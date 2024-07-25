BAKLAN / DENİZLİ

26 Temmuz Cuma 2024

Kesinti ID : 3049243

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Konak Mh. ( Konak Sk. )

İcikli Mh. ( İcikli Sk. )

ÇAL / DENİZLİ

26 Temmuz Cuma 2024

Kesinti ID : 3049243

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dayılar Mh. ( Dayılar Sk. )

ÇİVRİL / DENİZLİ

26 Temmuz Cuma 2024

Kesinti ID : 3048261

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Işıklı Mh. ( Çalışkan Sk. Elmas Sk. Kahramanlar Sk. Kaya Sk. Cengizler Sk. Yiğit Sk. Çiğdem Sk. Selçuklar Sk. Kardelen Sk. Yıldız Sk. Isparta Uşak Yolu Uzun Sk. Pınar Cd. Menekşe Sk. Göl Sk. Şen Sk. Nilüfer Sk. )

Kesinti ID : 3048265

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Tuğlu Mh. ( Tuğlu Sk. )

Kesinti ID : 3049433

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Akpınar Mh. ( Bosna Sk. 3542. Sk. 3541. Sk. 3539. Sk. 3535. Sk. 3534. Sk. 3532. Sk. İpekyolu Cd. Adamacı Cd. )

Kesinti ID : 3049439

Saat : 13:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kızılcasöğüt Mh. ( 215. Sk. Bağkur Emek Cd. 214. Sk. 211. Sk. )

PAMUKKALE / DENİZLİ

26 Temmuz Cuma 2024

Kesinti ID : 3049750

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mehmetçik Mh. ( 2573. Sk. 2574. Sk. 2601. Sk. Kıbrıs Şehitleri Cd. İnönü Cd. 1310. Sk. 1300. Sk. 1300/1. Sk. 1300/3. Sk. 1308. Sk. 2554. Sk. 2556. Sk. 2558. Sk. 2569. Sk. 2570. Sk. )

İstiklal Mh. ( 1170. Sk. 1173/1. Sk. 1196. Sk. )

Denizli 25 Temmuz su kesintisi! Su kesintisi ne zaman bitecek? Denizli 25 Temmuz su kesintisi! Su kesintisi ne zaman bitecek?

Kesinti ID : 3049771

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Cankurtaran Mh. ( 2018. Sk. Adnan Menderes Cd. 2027. Sk. 2026. Sk. 2019. Sk. 2002. Sk. 2069. Sk. 1206. Sk. 2031. Sk. 2068. Sk. Gölpınar Su Döşeği Küme Evleri 1205. Sk. 2032. Sk. 1208. Sk. 2017. Sk. 2030. Sk. Antalya Yolu Blv. 1207. Sk. )

SERİNHİSAR / DENİZLİ

26 Temmuz Cuma 2024

Kesinti ID : 3050618

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Cumhuriyet Mh.

Kesinti ID : 3050620

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Cumhuriyet Mh. ( Dağınık Sistem Küme Evleri )

Editör: Kardelen Başol