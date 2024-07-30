Denizli’nin Çivril ilçesinde yer alan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının rüzgarın etkisiyle hızla yayılması sonucu bölgeye havadan ve karadan müdahale ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, Çivril ilçesine bağlı Somak ile Karabedirler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Çivril Orman Şefliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangın bölgesine sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale araçlarıyla müdahale edilirken, Çivril’de faaliyet gösteren maden ve inşaat firmalarının su tankerleri ile greyder ve kepçeleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Sivil vatandaşların yangın bölgesine girişi yasaklanırken, Çivril - Karabedirler karayolu da sivil araç trafiğine kapatıldı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına helikopterle su atılarak, yangının kontrol altına alınması ve çevrede bulunan yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.