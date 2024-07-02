İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen görkemli bir programla yapılan etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır başta olmak üzere birçok önemli isim katıldı.

Projenin tanıtımı ve sergi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek tarafından, kültürel mirası ve geleneksel yöntemleri koruma, sürdürülebilir üretimle kaynakları koruma, yerel ekonomiyi canlandırma ve kalkınmayı desteklemeye yönelik "Anadolu'dakiler" projesi hakkında detaylı bilgiler verildi. Bu projede Denizli'nin yerel değerleri de büyük ilgi gördü. Sergide Denizli Kekiği, kekik suyu, nane ve lavanta yağı, meyve pestili ve cips haline getirilmiş ürünler gibi birçok yerel ürün tanıtıldı.

Yerel ürünlerin ve coğrafi işaretlerin önemi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerel ürünler ile coğrafi işaretlerin önemine vurgu yaparak, kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerinin bugüne kadar verdiği desteklere dikkat çekti. Kacır, "Anadolu'dakiler" projesinin 81 ilin tamamında uygulanacak olan SOGEP-Anadolu'dakiler Destek Programı ile yerel üreticilere önemli fırsatlar sunacağını belirtti.

Emine Erdoğan'ın mesajı

Emine Erdoğan, proje hakkında yaptığı konuşmada, Anadolu'nun yerel ve geleneksel ürünlerini tanıtmayı, yeniliklerle günümüze taşımayı ve bu ürünleri küresel pazarlara taşıyarak ulusal kalkınmayı desteklemeyi amaçladıklarını ifade etti. Erdoğan, "Bu anlamlı projenin her bir destekçisi, Anadolu medeniyeti kumaşına kendi ipliğinden bir düğüm atacak ve bu mirası daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacaktır" dedi.

Denizli'nin zenginlikleri

TR32 Bölgesi'nden gelen Buldan Bezi, Yeşilyurt Bürümcük dokuması, Muğla Tarhanası ve Denizli Top Tarhana, Datça ve Belen kahveleri, Aydın İncir Çekirdeği Kahvesi, Aydın Bozdoğan yöresi Çam Fıstığı, Aydın’ın Köşk ilçesinde yetişen kestane ve kestane tatlısı, Söke Pamuğu gibi ürünler, "Anadolu'dakiler" sergisinde büyük ilgi gördü. Ayrıca, Denizli Kekiği, kekik suyu, nane ve lavanta yağı, meyve pestili ve cips haline getirilmiş ürünler de ziyaretçilere tanıtıldı.

Katılımcılar ve destekçiler

Düzenlenen programa TR32 Bölgesi'nden Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ve ilgili ajans personeli ile birlikte bölge illerinden sanatçı, zanaatkar, gastronomi uzmanı, belediye, ticaret odası, kooperatif, esnaf odası temsilcileri katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı unvanlı dokuma ustaları, bakırcılık ustası, sipsi sanatçısı ve ayakkabıcılık gibi yüzyıllardır devam eden zanaatleri sürdüren temsilciler, Aydın, Denizli ve Muğla'nın geleneksel ve kültürel ürünlerini ziyaretçilere tanıttı.