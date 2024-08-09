Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli 12. Dönem Milletvekili Dr. İsmail Hakkı Ertan, 101 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat etti. Tavas ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde, Ertan'ın yakınları, Denizli'nin önde gelen isimleri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Dr. İsmail Hakkı Ertan'ın cenaze töreni, memleketi Denizli'nin Tavas ilçesindeki Mestanağa Camii'nde düzenlendi. Cenaze törenine Tavas Kaymakamı İsmail Demir, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Atabeyk ve CHP il ve ilçe yöneticileri katıldı. Ertan'ın cenaze namazı, cami önünde kılındı. Cenaze namazının ardından, Dr. İsmail Hakkı Ertan Tavas Mezarlığı'na defnedildi. Törene katılanlar, Ertan’ın yaşamı ve siyasi kariyerine dair anılarını paylaştı, onun topluma olan katkılarını yad etti.

1961-1965 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Denizli milletvekili olarak görev yapan Dr. İsmail Hakkı Ertan, siyasi kariyerinde önemli bir yere sahipti. Dr. İsmail Hakkı Ertan, 101 yaşına kadar yaşamış ve son yıllarında yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti. Hem Denizli'nin hem de Türkiye'nin siyasi tarihine katkıda bulunan Ertan, uzun yaşamı boyunca birçok kişi tarafından sevgi ve saygı görmüştür.