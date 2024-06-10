Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2023 yılı "Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firması Araştırması" raporunda, Denizli’den 21 firma yer alıyor.

2023 yılında Denizli ihracatı, zorlu ekonomik koşullara rağmen 4,2 milyar dolara ulaştı. Ocak-Mayıs 2024 döneminde ise bu rakam 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. 185 ülkeye, 3.000 farklı ürün grubunda ihracat gerçekleştiren Denizli, tekstilden makineye geniş bir yelpazede güçlü bir ihracat profili sergiliyor.

İhracat gücü sektör çeşitliliğinde

Denizli, tekstil ve konfeksiyondan kablo ve bakır tele, tarımdan kimyevi maddelere kadar birçok sektörde önemli bir ihracatçı konumunda. Örneğin, Denizli’de üretilmeyen fındık, 2023 yılında 8,3 milyon dolarlık ihracatla dikkat çekti. Denizli’nin denize kıyısı olmamasına rağmen balık ihracatı yapabilmesi, kentteki tüccarların deneyimini ve başarısını gözler önüne seriyor.

Köklü ticaret geçmişi

Hüseyin Memişoğlu, DENİB Başkanı, "Bu şehir 2000 yıl önce ihracat yaptı" sözleriyle Denizli’nin köklü ticaret geçmişine vurgu yaparak, sürdürülebilir ihracat artışının ekonomik büyüme, döviz kazancı, teknoloji, istihdam ve inovasyon açısından önemini belirtti.

Denizli'nin gelecek hedefleri

Denizli, her yıl ilk 10 ihracatçı il arasındaki yerini koruyarak daha üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Güncel gelişmeleri yakından takip ederek bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Memişoğlu, ihracatın sürdürülebilir artışının ekonomik büyüme, döviz kazancı, teknoloji, istihdam ve inovasyon anlamına geldiğini vurguladı.

Denizli'nin başarılarıyla gurur duyuyoruz ve ilimiz ile ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz.