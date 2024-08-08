Denizli'nin makine ve aksamları sektörü, 2023 yılında 77,8 milyon dolardan 79,4 milyon dolara çıkarak yüzde 2 oranında bir büyüme gösterdi. 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise, toplam ihracat 2,5 milyar dolara, makine ve aksamları sektörü ihracatı ise 47,4 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde sektörde yüzde 8,6 oranında bir artış yaşandı.

DENİB Başkanı Memişoğlu'ndan açıklamalar

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, makine ve aksamları sektörünün ülke ekonomisine katkı sağladığını vurguladı: “Makine ve aksamları sektörü, 2023 yılında Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 5,1 pay aldı ve ihracat rakamı yüzde 9,4 artışla 11,3 milyar dolara ulaştı. 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise, sektörün ihracat rakamı 6,4 milyar dolara yükseldi.”

Hüseyin Memişoğlu, Denizli'nin makine ve aksamları sektörü ihracatında 2022'de yüzde 40’a varan bir artış yaşandığını belirtti. Memişoğlu, “Sektör, sürekli gelişim ve kalite bilinci ile ülke ekonomisine katkısını sürdürüyor. 2024 yılının ilk 7 ayında, ilimizden 47,4 milyon dolar değerinde 85 ülkeye makine ve aksamları ihracatı yapıldı. ABD, Cezayir, Mısır, Rusya ve Özbekistan, en çok ihracat yapılan ülkeler arasında yer alıyor” dedi.

Bölgesel dağılım ve ihracat kalemleri

Makine ve aksamları sektörünün bölgesel dağılımı da dikkat çekici. “2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde Afrika ülkeleri, özellikle Cezayir ve Mısır, sektör ihracatında yüzde 20 pay aldı. Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 20, Bağımsız Devletler Topluluğu yüzde 19, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi yüzde 17 ve Ortadoğu ülkeleri ise yüzde 14 pay aldı” diyen Memişoğlu, ihraç edilen başlıca ürünlerin hadde ve döküm makineleri, tekstil-konfeksiyon makineleri, endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar, kağıt ve matbaacılık makineleri, tarım makineleri, madencilik makineleri ve ambalaj makineleri olduğunu belirtti.

Katma değerli ihracat ve birim fiyat

Denizli’nin ihracat birim fiyatı 2024 yılının ilk 7 ayında 2,16 dolar olarak ölçüldü. Makine ve aksamları sektöründe ise bu değer 5,17 dolara çıktı. Geçen yılın aynı döneminde sektörün birim fiyatı 4,66 dolar olarak kaydedilmişti. “Katma değerli ihracatımızdaki yüzde 11'lik artış, sektörümüzün gelişimindeki olumlu eğilimi gösteriyor” diye konuşan Memişoğlu, sektörde faaliyet gösteren ihracatçılara katkılarından dolayı teşekkür etti.