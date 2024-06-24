UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Laodikya Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmaları sırasında, önemli bir keşif yapılmıştı.

Yunan ve Roma mitolojisinde temizlik ve sağlık tanrıçası olarak bilinen Hygieia'ya ait bir heykel başı gün yüzüne çıkarılmıştı. Bu bulgu, Laodikya'nın antik dönemlerde sağlık turizmi açısından da önemli bir merkez olduğunu ortaya koyuyor.

Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji ve Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, kazı çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, bölgenin antik çağlardan itibaren tekstil, mermer, hububat ve hayvansal ürün ticareti yanında sağlık alanında da önemli bir rol oynadığını belirtti. Milattan önce 9. yüzyılda Laodikya'ya bağlı bir tıp fakültesinden bahseden Strabon'un anlatımlarına atıfta bulunan Şimşek, buradaki tıp eğitiminin ve sağlık uygulamalarının antik dünyada büyük prestij taşıdığını ifade etti.

Ayrıca, Milattan sonraki dönemlerde bölgenin Hristiyanlaşması sürecinde Laodikya'ya gönderilen mektuplarda, burada üretilen göz merhemlerinden bahsedildiğini ve bu merhemlerin antik dünyada önemli bir ün kazandığını vurgulayan Şimşek, antik dönemde bölgede gelişen sağlık turizminin binlerce yıl öncesine dayandığını dile getirdi.

Prof. Dr. Celal Şimşek'in açıklamalarına göre, Laodikya'da keşfedilen Hygieia heykel başı, antik dönemdeki sağlık kültürünün ve turizminin tarihsel kanıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu bulgu, bölgenin tıbbi bilimlerdeki önemini ve antik çağlardan bu yana sağlıkla ilgili olarak çektiği uluslararası ilgiyi destekliyor.