Denizli'den 14 firma, İstanbul Sanayi Odası'nın 2023 yılı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında yer aldı. Bu araştırma, Türkiye sanayisinin en güçlü ve değerli verilerini ortaya koyan önemli bir ölçüt olarak kabul ediliyor. Geçtiğimiz yıl 12 firma ile temsil edilen Denizli, bu yıl 14 firma ile listeye daha güçlü bir katılım sağladı.

İSO-500 listesinde Denizli firmalarının başında, geçen yıl olduğu gibi Er-Bakır bulunuyor. Er-Bakır, Denizli sıralamasında 34'üncü sıradan 36'ncı sıraya gerileyerek yer aldı. Onu, 78'inci sıradaki Abalıoğlu Lezita Gıda ve 110'uncu sıradaki Kardemir Çelik takip etti. Geçtiğimiz yıl Denizli sıralamasında üçüncü olan Kocaer Çelik ise bu yıl 118'inci sırada kendisine yer buldu.

Gıda sektörü yükselişte

Denizli'den ilk 500 şirket arasında yer alan firmalar arasında 6 kablo ve bakır tel, 4 gıda, 2 demir-çelik, 1 tekstil ve 1 enerji şirketi bulunuyor. Bu firmaların toplam net üretimden satış hasılatı ise 127 milyar TL olarak gerçekleşti. Özellikle gıda sektöründeki firmaların geçen yıla göre önemli bir yükseliş kaydettiği görüldü.

Sektörel çeşitliliği de dikkat çekici

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, “Denizli firmalarının İSO-500 listesindeki artışı, şehrimizin ve ülkemizin sanayi gücünü göstermesi açısından önemlidir. Bu başarı, Denizli'nin sanayideki lider konumunu teyit etmektedir. Listede yer alan firmalarımızın sektörel çeşitliliği de dikkat çekicidir ve ekonomimize önemli katkılar sağlamaktadır. Denizli'nin sanayicileri, zorlu ekonomik koşullara rağmen üretimlerini sürdürerek istikrarlı bir büyüme gösteriyorlar. Bu başarılarından dolayı firmalarımızı tebrik ediyor, gelecekte de başarılarının devamını diliyorum” dedi.