Denizli’nin gözde merkezlerinden Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası ve doğasıyla cezbeden Kefe Yaylası, sıcaktan bunalan ve yayla havası almak isteyen misafirlerini bekliyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin kent turizminde hizmet verdiği önemli turizm noktalarından bin 500 metre rakımdaki Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası ile Serinhisar İlçesinin Yatağan Mahallesi’ndeki 1350 metre rakımda bulunan Kefe Yaylası sıcaktan bunalan ve yayla havası almak isteyen misafirlerini bekliyor. Kamp yapmak isteyen ya da günübirlik vakit geçirmek isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yaylalar misafirlerine hizmet verecek. Denizli teleferik ile bin 500 metre rakımdaki Bağbaşı Yaylası'na çıkan vatandaşlar gönüllerince zaman geçirmenin yanı sıra burada kendileri için hazırlanan bungalov evlerde konaklama imkanı bulacak. Yayla havası alarak doğa ile iç içe olan vatandaşlar sevdikleriyle beraber yöresel tatların da keyfini çıkaracak. Yayla turizminin merkezlerinden biri olan tesis, özellikle şehir dışından gelen misafirlerin tercihi olması ile dikkat çekiyor. Tesis saat 10.00-24.00 saatleri arasında misafirlerine hizmet verecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kefe Yaylası ise 171 bin metrekarelik alan içerisinde restoran, büfe, manav, çay bahçesi, spor alanı, oyun alanları, 24 saat sıcak su, duş, Yörük çadırı ve 300 çadır kapasiteli kamp alanı ile misafirlerini yeni sezonda ağırlamaya başladı. Kamp yapmak isteyen ya da günübirlik vakit geçirmek isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kefe Yaylası özellikle havanın bunaltıcı sıcağından kaçmak isteyen sadece Denizli’den değil, çevre illerden de kamp severlerin önemli bir alternatifi haline geldi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası ve Kefe Yaylası'nın sadece kente değil, bölge illerinden gelen vatandaşlara da hizmet veren önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Aşırı sıcaklardan bunalan ve yazın bunaltıcı etkisinden kaçmak isteyenler önemli birer alternatif olduğunu kaydeden Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylamız, Kefe Yaylamız doğal güzellikleri ile çok önemli birer cazibe merkezi. Tüm vatandaşlarımızı mutlaka tesislerimizi görmeye, bu sıcak yaz günlerinde serin yayla havası almaya davet ediyorum" diye konuştu.