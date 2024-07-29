Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı yüksek kesimlerde yetişen Yayla fasulyesinde bu yıl verim artışı yaşandı. Yayla, Kaşıkçı, Alandız, Kurudere, Körtepe, Yeniçam, Hasanbeyler, Kovanoluk ve Süleymanlı mahallelerinin yer aldığı bölgelerde fasulye üreticileri, hem verim hem de kalite açısından olumlu sonuçlar elde etti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yetiştirilen Yayla fasulyesi, bu yıl hem verim hem de kalite açısından büyük bir artış gösterdi. Özellikle Yayla Mahallesi'nin de içinde bulunduğu yüksek kesim bölgelerde yetiştirilen fasulyenin bu yılki performansı, üreticileri memnun etti.

Hasan Kocakaya, Yayla Mahallesi'nde fasulye yetiştiriciliği yapan bir üretici olarak, bu yılki ürünlerin gayet güzel ve kaliteli olduğunu belirtti. Kocakaya, “Bu yıl fasulyemizde gayet güzel ve kaliteli döküm var. İzmir'den ve Aydın'dan alıcılarımız geliyor. Ayrıca Buldan pazarında da hem sofralık hem de kurutmalık ve konserve yapmak için siparişler alıyoruz. Allah çiftçimizin yüzünü güldürsün, bereketli bir sezon olsun” dedi.

Yüksek verim ve kalite, yerel pazarlarda ve büyük şehirlerde talep artışına yol açtı. İzmir ve Aydın'dan gelen alıcılar, Buldan'dan kaliteli Yayla fasulyesi temin etmek için bölgeye akın etti. Buldan pazarı da hem sofralık hem de kurutmalık ve konserve yapmak amacıyla yüksek miktarda sipariş almaya başladı.

Yayla fasulyesi, lezzeti ve kalitesi ile ünlü olup, bölgenin iklim ve toprağında yetişen bir tür olarak öne çıkıyor. Üreticiler, bu yıl elde edilen yüksek verimin bölgenin tarımsal potansiyelinin bir göstergesi olduğunu ifade ediyor.