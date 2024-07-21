Denizlispor, altyapısında yer alan genç yeteneklerle iki haftalık kampı başarıyla tamamladı. Zafer Katrancı Tesisleri'nde devam eden çalışmalar sonucunda, altyapıdan A takıma yükselme hakkı kazanan 6 futbolcu belirlendi. Bu süreç, geleceğin yıldızlarını belirlemek ve takıma katkı sağlamak amacıyla önemli bir adım oldu.

"Sıcak havaya rağmen ara vermedik"

Denizlispor Altyapı Koordinatörü ve U19 Takımı Teknik Sorumlusu Osman Kıraç, kamp sürecini değerlendirerek, sıcak havaya rağmen çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. Kıraç, "İki haftalık bir hazırlık kampımız oldu. Bu süreçte U19 ve U17 takımlarımızı da belirlemiş olduk. A takımına 6 oyuncumuz çıktı, kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

Yaş gruplarıyla birlikte antrenmanlar

Kıraç, altyapı takımlarının bir program dahilinde çalışmalara başladığını vurgulayarak, "U19 Takımı dahil diğer yaş grupları ile beraber çalışmalara başladık. Geçiş dönemi antrenmanlarına odaklandık. Bölgesel Lig'in ne zaman başlayacağına dair takvim henüz açıklanmadı. Açıklanırsa daha net çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

"Elit lig 10 Ağustos’ta başlayacak"

Zafer Katrancı, Elit Lig'in 10 Ağustos'ta başlayacağını belirterek, "Sadece U17 Takımımız orada yer alacak. Büyük ihtimalle bölgesel olarak lige katılacağız. Şu anda hazırlıklarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Geçiş dönemi antrenmanlarında iki gün takım antrenmanı, bir gün kuvvet antrenmanı ve bir gün bölgesel antrenman yaparak çocukları antrenmansız bırakmamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.