Denizlispor’da başkanlık krizinin ardından, işadamı Mehmet Uğur Tatar, başkanlık adaylığını açıkladı. Ancak en dikkat çekici konu, yönetim kurulu üyelerini belirlemek için başvurduğu yöntem oldu.

Denizlispor'da Başkanlık krizi ve olağanüstü kongre süreci

Bir süredir başkan adayı bulamayan Denizlispor, arka arkaya yapılan Seçimli Olağanüstü Kongrelerde yeterli çoğunluğu sağlayamayarak seçim yapamamıştı. Mevcut yönetim kurulu ise istifa ederek kulüp anahtarlarını Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Valiliği'ne bırakmıştı. Ancak kayyum sürecinin başlamaması için tekrar Olağanüstü Seçimli Kongre kararı alınmış, 3 Ocak'ta yapılması planlanan kongre, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 10 Ocak'a ertelenmişti.

Mehmet Uğur Tatar’ın başkan adaylığı ve yöntemi

Denizlili işadamı Mehmet Uğur Tatar, kongreye sayılı günler kala sosyal medya hesabından başkanlık adaylığını duyurdu. Tatar, yönetim kurulu için ise farklı bir yaklaşım sergileyerek sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, başvuruları telefonla ve CV ile alacağını belirtti. “Yolumuz zor ve meşakkatlidir. Bu zorlu yolculukta Denizlispor için çalışmayı kendisine düstur edinmiş yüreği bu şehrin yıkılmaz armadası olacaklardan oluşturmayı düşündüğüm Yönetim Kuruluna girmek isteyenler telefonuma CV'leri ile müracaat edebilirler” ifadelerini kullandı.