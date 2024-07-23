Süper Lig'den 2021 yılında başlayan düşüşte tarihinde ilk kez TFF 3. Lig'e kadar gerileyen Denizlispor'da, mayıs ayında başkanlık görevine gelen Ahmet Yalın Yıldırım, Denizli FK isimli yeni bir kulüp kurulmasının önüne geçti.

Başkan gidişatı değiştirdi

Denizlispor, transfer yasağı ve borçlar nedeniyle son üç yıldır takviye yapamayıp tamamen altyapıdan gelen oyuncularla mücadele etmek zorunda kaldı. İstanbul'da yaşayan Denizlili iş insanları, kulübe alternatif olarak Denizli FK isimli bir takım kurmayı planlıyordu. Ancak, yeni başkan Ahmet Yalın Yıldırım, bu projeye karşı çıkarak önemli bir adım attı.

Denizli FK isimli yeni kulüp planları

Uzun süredir İstanbul'da yaşayan Denizlili iş insanları tarafından Denizlispor'a alternatif olarak Denizli FK isimli bir takım kurulacağı iddia ediliyordu. Ancak Ahmet Yalın Yıldırım, bu projeye karşı olduğunu aylardır belirtiyordu.

Marka tescil hamlesi

Başkan Yıldırım, Denizli FK isminin marka tescil belgesini alarak bu isimle başka bir kulübün kurulmasını engelledi. Türkiye Cumhuriyeti Türk Marka ve Patent Kurumu'ndan alınan Denizli FK marka tescil belgesini sosyal medya hesabından paylaşan Yıldırım, "Ben yaşadıkça bu proje sadece kağıt üzerinde kalacaktır" dedi.