TFF 3. Lig'de üç yıldır devam eden transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularından kurulu kadroyla mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor, kulübün mali durumunu şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Mayıs ayında göreve gelen yönetim, her ay borçlarını açıklama taahhüdünü yerine getiriyor.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan bilgilere göre, Denizlispor'un toplam borcu 31 Temmuz itibariyle 422 milyon 941 bin 620 TL olarak açıklandı. Eski yabancı futbolculardan Pantilimon'un 206 bin 670 Euro ve 20 bin Frank, Murawski dosyasından 20 bin Frank, Darri'den ise 10 bin Frank'ın FIFA kanalıyla kesinleşip kulübe tebliğ edildiği açıklandı. Tüm gelir ve gider tablosunu da paylaşan Başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetimi, kulübün kasasında 25 bin 258 TL olduğunu duyurdu.