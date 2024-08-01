Denizlispor, TFF 3'üncü Lig'e düşmesinin ardından yeni gelir kaynakları yaratmak için farklı projeler geliştiriyor. Son olarak, çevreci bir kampanya başlatarak hem çevreye duyarlılığı artırmayı hem de kulübe ekonomik destek sağlamayı amaçlayan "Temiz bir çevre, güçlü Denizlispor" kampanyasını duyurdu.

"Temiz bir çevre, güçlü Denizlispor" kampanyası, Denizlispor'un gelir kaynaklarını çeşitlendirme çabalarının bir parçası olarak hayata geçirildi. Kampanya kapsamında özel bir firma, bölgedeki atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandıracak. Bu atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasıyla elde edilecek gelir, Denizlispor'un mali yapısını destekleyecek.