TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Ertuğrul değerlendirmelerde bulundu. Maddi zorluklar nedeniyle transfer yapamayan ve neredeyse tüm as oyuncularıyla yollarını ayırmak durumunda kalan yeşil-siyahlılarda Ertuğrul, genç futbolculara çok güvendiklerini söyledi. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor ile oynadıkları hazırlık maçında takımın sergilediği performansın umut verici olduğunu dile getiren Bülent Ertuğrul, "Rakibimizle golsüz berabere kaldık. Sonuçtan çok ne yaptığımız önemliydi. Görev alan tüm oyuncularım planımıza sadık kalarak mücadele etmeye çalıştı. Sezon öncesi ilk ciddi sınavımızı iyi verdik. Bu maç, eksiklerimizi görmek ve bunlar üzerinde yapacağımız çalışmalar konusunda da bize yol gösterici oldu" dedi.