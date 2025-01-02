2025 yılına başkansız giren Denizlispor, zor günler geçiriyor. 12 Aralık'taki olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmayan kulüp, yarın yapılacak yeni kongrede de yasal çoğunluğu sağlayamayacak gibi görünüyor. Denizlispor’un kaderi 10 Ocak'ta yapılacak ikinci oturumda belirlenecek.

Borç yükü ve transfer yasağı

Yeşil-siyahlı ekip, 400 milyon TL'yi bulan borcu ve FIFA tarafından uygulanan transfer yasağı nedeniyle darboğazda. Yasağın kaldırılabilmesi için kulübün 140 milyon TL ödeme yapması gerekiyor. Üst üste küme düşen ve altyapı oyuncularından kurulu bir kadroyla mücadele eden Denizlispor, ligde de dibe demir atmış durumda.

Başkanlık adaylığı belirsiz

Son başkan Ahmet Yalın Yıldırım, aday olmayacağını açıkladı. İş insanı Mehmet Uğur Tatar’ın adı geçse de, Tatar'ın da kararsız olduğu belirtiliyor. Yönetim krizinin çözülmemesi halinde kulübün anahtarlarının valilik ve belediyeye teslim edilmesi gündemde.